 СБУ задержала группу рейдеров за захват недвижимости на 1,5 миллиарда

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, по результатам спецоперации задержано 7 человек (среди которых 3 организатора и 4 исполнителей), передает БизнесЦензор.

Как уточнили в прокуратуре, среди задержанных двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции Киева.

Согласно материалам следствия, в течение 2017-2019 годов участники преступной группы с использованием поддельных документов и электронных ключей доступа в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на общую сумму около 1,5 млрд грн.

"С целью сокрытия противоправного происхождения этого имущества участники преступной организации путем подачи исковых заявлений с использованием заведомо поддельных документов (договоров займа и т.п.), при содействии судей судебных органов Донецкой и Херсонской областей получали положительные решения по гражданским делам, на основании которых осуществляли регистрационные действия в отношении недвижимого имущества", – отмечается в сообщении.

В результате таких действий права собственности на десятки объектов недвижимости переходили к другим фиктивных владельцев.

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17 августа по месту работы и жительства фигурантов, а также в судах и по месту жительства нескольких судей, проведено 30 одновременных обысков.

Следственные действия проводились территории Киева, Киевской области и Херсона. Во время обысков у фигурантов изъяты поддельные документы, штампы, печати предприятий и денежные средства, а также другие вещественные доказательства.

Задержанным подготовлено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст.364 УК Украины с установленными убытками государству и территориальной общине Киева в размере 121 млн грн, физическому лицу – в размере 21 млн грн.

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