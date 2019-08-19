 Украина попала в пятерку стран с быстрым ростом рынка фрилансеров

Об этом свидетельствует доклад американской финансовой компании Payoneer, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Рейтинг основан на данных 300 тыс. фрилансеров и работающих на аутсорсинге специалистов, которые пользуются услугами компании.

Топ-10 выглядит так:

1. США (рост - 78%);

2. Великобритания (59%);

3. Бразилия (48%);

4. Пакистан (47%);

5. Украина (36%);

6. Филиппины (35%);

7. Индия (29%);

8. Бангладеш (27%);

9. Россия (20%);

10. Сербия (19%).

По данным Payoneer, количество украинцев, работающих на аутсорсинге, по сравнению со вторым кварталом прошлого года выросло на 30%.

Индекс Global Gig Economy от платежной платформы Payoneer свидетельствует, что доходы украинских фрилансеров выросли на 36%.

Как пишет Forbes со ссылкой на представителя Payoneer, росту фриланса в Украине способствует "особый режим налогообложения для IT-аутсорса и продуктовых компаний, который лишает их НДС, а также помогает нанимать фрилансеров без подоходного налога в качестве субподрядчиков". Этому также способствует упрощение контроля обмена валют для такого рода компаний.

"На некоторых рынках, таких как Украина и Индия, некоторые фрилансеры подходят к сфере с позиции предпринимателя, отдавая свои проекты на фактическое выполнение дешевым подрядчикам в других странах", - отмечает издание.

На более зрелых рынках - США и Великобритания - компании, когда сотрудничают с фрилансерами, хотят снизить свои риски, именно поэтому фриланс продолжает расти очень быстрыми темпами, сказал изданию Эял Молдаван, генеральный менеджер Payoneer.

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