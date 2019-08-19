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 Зеленский пообещал решить проблему массовых отказов украинцам при въезде в Израиль

Украина и Израиль, между которыми введен безвизовый режим, договорились окончательно решить проблему массовых отказов украинским гражданам в пересечении израильской границы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В последнее время наши государства активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что граждане обеих стран должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима.

"Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", – сказал президент.

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Напомним, безвизовый режим между Украиной и Израилем начал действовать еще в феврале 2011 года.

Безвизовый режим между Украиной и Израилем распространяется только на поездки, которые осуществляются с туристической, деловой и гостевой целью или для лечения в израильских медицинских учреждениях, и не предусматривает возможности трудоустройства. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143592
 
 
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