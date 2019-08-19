 Зеленский пообещал решить проблему массовых отказов украинцам при въезде в Израиль

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"В последнее время наши государства активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему", – заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что граждане обеих стран должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима.
"Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", – сказал президент.
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Напомним, безвизовый режим между Украиной и Израилем начал действовать еще в феврале 2011 года.
Безвизовый режим между Украиной и Израилем распространяется только на поездки, которые осуществляются с туристической, деловой и гостевой целью или для лечения в израильских медицинских учреждениях, и не предусматривает возможности трудоустройства.