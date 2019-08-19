 Фонд энергоэффективности начнет принимать заявки на финансирование от ОСМД в сентябре

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, уже с сентября ОСМД смогут подаваться на участие в программе "Энергодим", получать гранты и модернизировать свои дома чтобы уменьшать энергопотребление.

"Очень непростая работа в течение нескольких последних лет: законодательство, переговоры и сотрудничество с ЕС и правительством Германии, получение финансирования, разработка процедур, тестирования – и наконец полноценный старт", – заявил Зубко.

Вице-премьер уточнила, что Программа Фонда энергоэффективности предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости приемлемых мероприятий/работ для пакета "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный". Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.

Также Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил пакет документов, необходимых для реализации Программы.

В частности, определен порядок действий участников Программы поддержки энергомодернизации многоквартирных домов "Энергодим", порядок верификации проектов/мероприятий по энергоэффективности, осуществляемых с участием государственного учреждения "Фонд энергоэффективности", порядок анализа качества проведенных мероприятий, а также порядок мониторинга и ведения баз данных (сбора, хранения, анализа и публикации консолидированной информации).

Также утверждены порядок подачи и рассмотрения апелляций, условия Грантового контракта, порядок принятия решений об утверждении заявок, проектов, условий грантовых контрактов в рамках Программы поддержки энергомодернизации многоквартирных домов "Энергодим".

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Фонд энергоэффективности – государственное учреждение, созданное с целью поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрения инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в частности в жилом секторе, с учетом национального плана по энергетической эффективности, уменьшения выбросов двуокиси углерода с целью выполнения Парижского соглашения, внедрение acquis communautaire ЕС и Договора об учреждении Энергетического Сообщества, обеспечение соблюдения Украиной международных обязательств в сфере энергоэффективности.

Фонд энергоэффективности оказывает поддержку объединениям совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) для внедрения энергоэффективных мероприятий путем предоставления грантов и внедрения комплексных технических решений.

Деятельность Фонда финансируется за счет средств госбюджета Украины, финансовой поддержки ЕС и правительства Германии.

Программа Фонда энергоэффективности реализуется в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Программой развития ООН (ПРООН).

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