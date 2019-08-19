 Полиция задержала собственника сгоревшей гостиницы в Одессе

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, собственнику гостиницы объявлено подозрение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины), передает БизнесЦензор.

"Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия. Предпринимаются меры для изъятия и исследования учредительных документов предприятия - владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки, обслуживания пожарной сигнализации и других", – сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа 2019, в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводной в Одессе произошел пожар, унесший жизни девяти человек. Пострадали десять граждан.

После этого президент Владимир Зеленский среди виновников трагедии назвал владельца заведения Вадима Черного.

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