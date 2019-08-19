 "Укртранснафта" отремонтировала 4 резервуара на нефтяном терминале "Южный"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.

"Это уже четвертый резервуар, который компания обновила за последние годы (также обновлено резервуары №1,5 и 8), чем обеспечила их дальнейшую надежную и безопасную эксплуатацию", - сообщает компания.

После ремонта полезная емкость резервуара №2 выросла на 1,2 тыс. м куб. Плановый ремонт на этом резервуаре длился меньше года (28 сентября 2018 - 26 июля 2019 года).

До конца года компания начнет ремонты еще двух нефтяных резервуаров - №9 и 4, завершение которых планируется в 2020 году.

МНТ Южный - морской нефтяной терминал, предназначенный для приема, отгрузки и транспортировки нефти магистральными нефтепроводами Украины. Резервуарный парк терминала состоит из десяти нефтяных резервуаров, общая емкость которых составляет 200 тыс. кубометров.