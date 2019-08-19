[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.07 27.74
 Промышленность
  150  0
Все про:терминал (70) Укртранснафта (181)

 "Укртранснафта" отремонтировала 4 резервуара на нефтяном терминале "Южный"

АО "Укртранснафта" завершила плановый ремонт нефтяного резервуара №2 на морском нефтяном терминале "Южный" в Одесской области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.

"Это уже четвертый резервуар, который компания обновила за последние годы (также обновлено резервуары №1,5 и 8), чем обеспечила их дальнейшую надежную и безопасную эксплуатацию", - сообщает компания.

После ремонта полезная емкость резервуара №2 выросла на 1,2 тыс. м куб. Плановый ремонт на этом резервуаре длился меньше года (28 сентября 2018 - 26 июля 2019 года).

До конца года компания начнет ремонты еще двух нефтяных резервуаров - №9 и 4, завершение которых планируется в 2020 году.

МНТ Южный - морской нефтяной терминал, предназначенный для приема, отгрузки и транспортировки нефти магистральными нефтепроводами Украины. Резервуарный парк терминала состоит из десяти нефтяных резервуаров, общая емкость которых составляет 200 тыс. кубометров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143573
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Зеленский Израиль Нацполиция Нетаньяху образование Одесса Операция Объединенных сил пожар Россия
 
 
 
 
 
 вверх