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 "Транснефть" обсуждает компенсацию за грязную российскую нефть

"Транснефть" обсуждает с партнерами вопросы компенсации за поставки загрязненной российской нефти, цитируют российские агентства главу "Транснефти" Николая Токарева.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

"Все острые последствия купированы. Нефть, которая являлась некондиционной, сегодня находится на территории России, значительная ее часть, и принимаются все необходимые меры по нормализации ее качества. Мы полагаем, что сегодняострая стадия уже миновала", - сказал Токарев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По словам Токарева, компания также обсуждает с партнерами "вопросы компенсации, которую необходимо будет осуществить в связи с понесенным ущербом".

"Но на всех направлениях: Германия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, часть территории Украины - сегодня поставляется нормальная, кондиционная нефть, в том числе на оба перерабатывающих завода в Белоруссии", - сказал Токарев.

Токарев также предложил Медведеву передать "Транснефти" воперативное управление пункты сдачи и приема нефти и провести единую аккредитацию и сертификацию химико-аналитических лабораторий, которые осуществляют лабораторный анализ качества нефти.

Как сообщалось, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В конце апреля Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143565
 
 
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