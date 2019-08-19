 Банк Пинчука оспорил в суде штраф Нацбанка

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

13 августа суд отказался удовлетворить заявление истца об обеспечении иска путем приостановления взыскания штрафа до вступления в силу решения в этом судебном деле.

Суд отметил, что на текущем этапе рассмотрения спора "из предоставленных истцом документов и объяснений не усматривается очевидных признаков противоправности решения Национального банка Украины".

НБУ сообщал, что в июле оштрафовал банк "Кредит Днепр" на 300 тыс грн за нарушение в сфере финансового мониторинга, а именно "по неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов".

По состоянию на 1 января 2019 года банком "Кредит Днепр" владел бизнесмен Виктор Пинчук.