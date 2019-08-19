 АМПУ просит Кабмин утвердить стратегию развития портов до 2038 года

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

Также АМПУ просит утвердить финансовый план на 2019 год с учетом снижения ставки дивидендов в госбюджет для государственных предприятий портовой отрасли (в том числе для АМПУ) с 90% до 50%, а также порядок отбора проб воды и ввести единое "Морское окно" (MaritimeSingleWindow).

АМПУ отмечает, что эти решения необходимы для работы портовой отрасли Украины.

"Дальнейшее промедление с их принятием может негативно сказаться на развитии портовой отрасли Украины, привлечении инвестиций, реализации проектов государственно-частного партнерства, а также внедрении в украинских портах европейских стандартов взаимодействия между государственными органами и бизнесом", - заявляет АМПУ.

АМПУ также отметила, что из-за затягивания решения об определении размера дивидендов для портовой отрасли и, соответственно, невозможности утвердить бюджет АМПУ на 2019 год под угрозой оказалась реализация таких проектов как развитие глубоководных портов "Пивденный" и "Черноморск", задействованных в поставках дефицитного угля, а также совместных проектов с ведущими мировыми компаниями: китайской COFCO в Николаевском порту, французской СМА CGM и немецкой HHLA в порту "Одесса".

"Не имея инвестиционного ресурса, АМПУ не сможет обеспечить выполнение обязательств Украины перед Еврокомиссией по перепроектированию и проведению ОВОС проекта развития глубоководного судоходного хода "Дунай-Черное море", необходимого для повышения конкурентоспособности украинских портов на Дунае", - подчеркнули в АМПУ.

АМПУ надеется, что Кабмин на следующем заседании примет соответствующие решения и разблокирует развитие портовой отрасли.