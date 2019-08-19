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 "Укрнафта" выставит на бирже 389 тысяч тонн нефти

ПАО "Укрнафта" 21 августа выставит на торги (№250ДНГК-УЭБ) на площадке "Украинской энергетической биржи" 389,22 тыс. тонн нефти и 1,9 тыс. тонн газоконденсата.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно объявлению на сайте биржи, стартовая цена нефти составляет 13,48 тыс. грн за тонну (с НДС), что на 3% ниже цены несостоявшихся 7 августа торгов (13,9 тыс. грн/тонна).

Как сообщалось, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.

"Укрнафта" в текущем веке почти всегда проводила аукционы по продаже нефти на площадке "Украинской межбанковской валютной бирже" (УМВБ). Часть нефтяных аукционов в 2010-2011 годах также проводилось на площадке Украинской фондовой биржи (УФБ, Киев), в 2013 году – на "Первой независимой бирже" (ПНБ).

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", – порядка 42% акций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143529
 
 
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