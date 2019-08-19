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 Украина увеличила запасы газа в хранилищах до 17,2 миллиарда кубометров

Украина с 4 апреля по 17 августа 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в два раза (на 8,42 млрд куб. м) – до 17,17 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По расчетам агентства, этот объем превышает показатель запасов 17 августа 2018 года на 24,5%, 17 августа 2017 года – на 22,2%.

Хранилища страны 1-17 августа пополнились на 1,32 млрд куб. м, что составляет среднесуточную закачку 77,5 млн куб. м, тогда как в июле она составила 74,4 млн куб. м/сутки, в июне – 71,9 млн куб. м/сутки, в мае – 62,9 млн куб. м/сутки.

ПХГ Украины, в частности, 17 августа этого года пополнились на 74,36 млн куб. м при импорте 66,91 млн куб. м и внутренней добыче 54,8 млн куб. м.

Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Напомним, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143528
 
 
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