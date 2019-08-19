 "Астарта" сократила чистую прибыль на 19%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, ее консолидированная выручка за январь-июнь этого года выросла на 30,2% – до EUR227,96 млн, что обусловлено ростом сельскохозяйственного сегмента (за отчетный период его доля в общей выручке составила 47%).

Компания указывает, что в отчетном периоде выручка в сегменте сельскохозяйственного производства выросла в 2,1 раза – до EUR106,23 млн. В частности, "Астарта" извлекла выгоду из роста цен на кукурузу, увеличив объем ее продаж в первом полугодии 2019 года почти в три раза. Экспорт всего зерна достиг 95% общего объема (525 тыс. тонн) против 80% в первом полугодии 2018 года.

Сахарный сегмент сгенерировал выручку EUR55,32 млн, что на 18% ниже показателя за январь-июнь 2018 года, или 24% общей выручке. В частности, "Астарта" сократила производство и продажи сахара на фоне снижения цен. Экспорт сахара составил 14 тыс. тонн или 9% от общего объема.

Сегмент соевых продуктов нарастил выручку на 15,8% - до EUR45,98 млн или 20% общей выручки, что обусловлено ростом объема продаж, который компенсировал снижение цен. Экспортные продажи в этом сегменте выросли с 75% до 87% (110 тыс. тонн).

Доходы сегмента молочного животноводства при более благоприятных ценах на продукцию выросли на 14,3% – до EUR16,75 млн или 14% общей выручки.

Валовая прибыль компании в первом полугодии 2019 года увеличилась на 0,5% - до EUR68,73 млн, операционная прибыль сократилась на 7% - до EUR37,99 млн. Показатель EBITDA компании за отчетный период вырос на 6,3% - до EUR63,62 млн.

"В первом полугодии 2019 года компания сконцентрировалась на увеличении операционного денежного потока и продажах запасов. Это позволило компании уменьшить кредитную нагрузку, выплатив долговые обязательства на EUR49 млн, и укрепить финансовое положение. По состоянию на 30 июня 2019 года компания нарушила определенные финансовые условия по ряду банковских кредитов, однако руководство считает, что банки не будут требовать ускоренного погашения кредитов", - отмечается в отчете.

"Астарта" к концу отчетного периода завершила уборку зерновых культур, собрав 263 тыс. тонн, что на 5% выше показателя за прошлый год и запустила свой крупнейший элеватор мощностью 120 тыс. тонн в Полтавской области, чем завершила пятилетнюю инвестиционную программу по семи элеваторах общей мощностью 550 тыс. тонн в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Кроме того, компания в июне 2019 года завершила сделку по приобретению ООО Сельскохозяйственная компания "Ярославская" с целью расширения земельного банка. В марте 2019 года ООО "Савинцы Агро" было объединено с ООО "Агросвит Савинцы". В апреле 2019 года ООО "Агрокомпания "Миргородская" было объединено с ООО "Агрокомпания "Астарта Прихоролля".

ООО "Добробут" и ООО "Почайна-Нерухомисть" по состоянию на 30 июня 2019 года были ликвидированы, ООО "Агрокомпания "Лан" - находилось на стадии ликвидации. Группа в отчетном периоде продала ООО "Агротехника Кобеляки".

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 году получила чистый убыток EUR21,11 млн. Ее выручка в минувшем году сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, а EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн.