[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.07 27.74
 Макроэкономика
  28  0
Материалы по теме:
Все про:нефть (2406) Brent (1039)

 Цены на нефть растут из-за новостей об атаке на месторождения в Саудовской Аравии

Цены на нефть растут в понедельник на фоне опасений относительно добычи сырья в Саудовской Аравии, вызванных сообщениями об атаке дронов на месторождение в стране, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 7:45 цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,09%, до 59,28 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,97%, до 55,34 доллара за баррель.

В субботу мятежники из правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) сообщили, что предприняли атаку с использованием десяти дронов на НПЗ и месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии, которая стала их крупнейшей операцией на территории королевства вдали от границы с Йеменом с момента начала военных действий арабской коалиции в стране в 2015 году. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что атака беспилотников со взрывчаткой по объектам нефтяной госкомпании Saudi Aramco привела к пожару на газовом заводе, который удалось локализовать.

Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), мнение которого приводит агентство Блумберг, полагает, что атака в Саудовской Аравии помогает "поддержать рынок нефти".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143511
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Крым Нацполиция Одесса Операция Объединенных сил пожар Россия стрельба США
 
 
 
 
 
 вверх