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Все про:Китай (1059) Тайвань (11) Трамп (370)

 Трамп одобрил продажу истребителей Тайваню на фоне протестов Китая

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что, несмотря на резкие протесты Пекина, одобрил сделку по продаже Тайваню истребителей F-16.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В ответ на вопрос о мотивах, побудивших его на этот шаг, Трамп сказал: "Да, да, да, это есть. Я имею в виду, что одобрил сделку. Она санкционирована".

"Она должна быть утверждена Сенатом, но я ее уже одобрил. Это $8 млрд. Это большие деньги, это многочисленные рабочие места", - пояснил он.

При этом президент подчеркнул, что "мы действительно верим, что они (тайваньские власти - ИФ) будут с ответственностью подходить к их применению, иначе, вероятно, мы бы их не продали".

Пекин решительно выступает против продажи США вооружений тайваньскому режиму, рассматривая это как нарушение основополагающих положений документов об установлении дипотношений между двумя странами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143509
 
 
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