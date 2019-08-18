 Первый трехсекционный трамвай для Одессы обещают презентовать ко дню города

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Пассажирский транспорт.,передает БизнесЦензор.

В этом году в Одессе впервые за всю историю электрического трамвая начнут работать с пассажирами сочлененные трамвайные вагоны, которые в просторечье называют "гармошками". Новые трамвайные вагоны будут напоминать работающие во многих городах Чехии, Словакии, а также в Киеве, Кривом Роге и Москве трамваи "Кобра" - первая и третья секции с высоким полом, вторая низкопольная. В отличие от аналогов, реконструированных из двух старых вагонов, у одесских трамваев будут совершенно новые кузова. Первый трехсекционный трамвай, по словам директора КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрия Жемана, будет изготовлен и представлен до Дня города Одессы 2 сентября.

Согласно тендерной документации, новый трехсекционный трамвай по общей компоновке будет напоминать трамваи "Кобра". Их делали для ряда городов Чехии, Словакии, а также Киева, Кривого Рога и Москвы. Для этих городов использовались два старых кузова трамваев "Татра" с новой низкопольной секцией, однако для Одессы все три секции изготавливаются заново. Процент низкого пола будет около - 20% в средней секции. Единственным "старым" элементом будут рамы ходовых тележек от трамваев типа "Татра-Т3".

Два новых трамвая строят за средства городского бюджета (закупка кузовов) и КП "Одесгорэлектротранс" (сборка и все остальные комплектующие). А за счет кредита ЕБРР будут приобретены более совершенные новые вагоны заводской сборки. Трехсекционные "гармошки" будут работать на магистральном трамвайном маршруте "Север-Юг", а первое время до его запуска будут курсировать от Пересыпи до поселка Котовского по нынешнему маршруту №7.

Руководитель "Одесгорэлектротранса" также анонсирует, что до конца недели будет завершена сборка еще двух "одиночных" трамвайных вагонов "Одиссей".

Кузова для трехсекционных трамваев КП "Одесгорэлектротранс" купило у киевского ООО "Политехносервис". Собственно кузова изготовлены на Калушском заводе "Будмаш", который ранее изготовлял кузова односекционных трамваев для Одессы, Запорожья, Харькова, Киева и не только. Система управления тяговым приводом-транзисторно-импульсная, для управления тяговыми двигателями постоянного тока типа ТЕ-022, которые использовались на трамваях "Татра-Т3". Электродвигатели, как и ходовые тележки будут капитально отремонтированы силами КП "Одесгорэлектротранс".

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