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 "Киевтеплоэнерго" за три месяца заменило 65 километров аварийных теплосетей

За последние три месяца специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" заменили 65 км наиболее изношенных тепловых сетей.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

"Мы не прекращаем масштабную замену тепловых сетей, а также реконструкцию объектов теплового хозяйства. С начала межотопительного сезона уже завершены работы на 10 объектах. Продолжаются работы на 60 объектах, завершить которые планируется до начала отопительного сезона. В целом уже заменили 65 км трубопроводов", - сказал Пантелеев.

Он отметил, что сейчас, после возвращения теплоэнергетического комплекса в управление коммунального предприятия, муниципалитет полностью владеет ситуацией относительно реального состояния сетей, оборудования, объектов теплогенерации и тому подобного.

"Сейчас мы сосредоточены на подготовке к зиме. Почти завершены гидравлические испытания на сетях. Их полноценное и качественное выполнение позволяет значительно уменьшить количество возможных аварий при запуске отопления. Подразделение КТЭ - "Киевские тепловые сети" во время испытаний уже обнаружили 1796 повреждений, из которых уже устранили - 1589", - отметил Пантелеев.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143469
 
 
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