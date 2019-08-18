 Всемирный банк поддерживает позицию НБУ при утверждении набсоветов госбанков

Об этом говорится в сообщении ВБ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ключевым аспектом этой реформы является введение независимых наблюдательных советов с принятием решений большинством в две трети голосов в соответствии с требованиями новой редакции статьи 7 закона "О банках и банковской деятельности". Как ожидается, эти новые наблюдательные советы должны играть ведущую роль в реформировании государственных банков, в частности, в сфере корпоративного управления и решения проблем неработающих кредитов", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, согласно новой редакции статьи 7 закона "О банках и банковской деятельности", новые наблюдательные советы госбанков были сформированы путем конкурсного отбора претендентов, их кандидатуры были выдвинуты Кабинетом министров в начале текущего года. В соответствии с требованиями законодательства Украины, в качестве следующего шага Национальный банк Украины утверждает выдвинутые кандидатуры в составе наблюдательных советов госбанков.

Таким образом, обязанность НБУ заключается в проведении тщательной и независимой оценки, что включает в себя применение профессиональных суждений о наличии квалификационных данных у кандидатов и их соответствия всем требованиям законодательства.

"Для независимых членов наблюдательных советов госбанков упомянутые требования законодательства, изложенные в статье 7, также включают в себя жесткие стандарты независимости и отсутствия конфликта интересов. Мы поддерживаем НБУ в осуществлении им своих обязанностей в указанной сфере", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, НБУ 16 августа заявил, что обеспокоен процедурой, по которой новоизбранный наблюдательный совет "Ощадбанка" продлил контракт с председателем правления Андреем Пышным без проведения конкурса.

Кроме того, НБУ по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры пяти из девяти членов НС. В частности, по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании следующим лицам: Шевки Аджунеру (председатель набсовета, независимый директор), Алексею Гринченко (заместитель председателя набсовета, независимый директор), Алексею Резникову (член набсовета, независимый директор), Дмитрию Власову (член набсовета, представитель от Верховной Рады Украины), Даниэлю Билаку (член набсовета, представитель от Кабинета министров Украины).

В то же время, комитет принял решение о возможности согласования следующих лиц: Байба Апина (член набсовета, независимый директор), Михаэль Вайнштейн (член набсовета, независимый директор), Питер Бриггс (член набсовета, независимый директор), Юрий Храмов (член набсовета, представитель от президента Украины).

Окончательные решения по этим четырем кандидатам НБУ примет после устранения замечаний к предоставленным ими документов.

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