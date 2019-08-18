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 Гройсман поручил начать проверки гостиниц и санаториев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести немедленные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев из-за пожара, произошедшего 17 августа в одном из отелей Одессы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В результате пожара погибли восемь человек. Комментируя поручение, премьер-министр отметил: "Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей".

17 августа в 01:34 в ГСЧС поступило сообщение, что в городе Одесса по ул. Водопроводная, 1а, в гостинице "Токио Стар" возник пожар. В 04:32 пожар ликвидирован на площади 1000 кв. м. На пожаре погибло 8 и пострадало 10 человек, из них 7 спасены подразделениями ГСЧС. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143435
 
 
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И садиков, и лагерей отдыха, и ангаров, и птичников( после влажной уборки), и ТРЦ ...ну дальше добавьте сами...
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