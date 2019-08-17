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 Австрия остановила расследования против разведки Германии

Органы правосудия Австрии прекратили дело о предполагаемом шпионаже Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Подобный шаг обусловлен нехваткой оснований для расследования, заявила представительница венской прокуратуры. Однако дело могут возобновить, если появятся новые улики, подчеркнула она.

Основанием для открытия расследования стали публикации австрийских изданий Profil и Der Standard в июне 2018 года. По их информации, с 1999 по 2006 годы BND систематически получала доступ к данным ряда австрийских ведомств, передаваемым по телекоммуникационным сетям. Речь идет о доступе к содержанию 2000 телефонных звонков, данных, отправленных по факсу, и адресам электронной почты.

В частности, немецкую разведку интересовала деятельность министерств в Вене, и некоторых международных организаций. Кроме того, представители BND наблюдали за рядом лиц, подозреваемых в терроризме, и торговцев оружием.

После этих публикаций власти Австрии призвали ФРГ провести тщательное расследование. "Шпионаж между дружественными государствами не только не принят и нежелателен, но и неприемлем", - заявил тогда австрийский президент Александер Ван дер Беллен.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143366
 
 
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