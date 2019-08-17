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 Fitch и S&P снизили рейтинг Аргентины

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины с "B" до "CCC". Рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) также снизило рейтинг страны — с "B" до "B-".

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Fitch объясняет свое решение неопределенностью политического курса Аргентины на фоне проигрыша президента страны на праймериз. S&P обосновало понижение рейтинга обвалом аргентинского песо.

Как пишет Fitch, понижение рейтинга Аргентины также связано с "серьезным ужесточением условий финансирования и ожидаемым ухудшение макроэкономической ситуации". Все это увеличивает вероятность суверенного дефолта или какой-либо реструктуризации. Помимо этого у Аргентины высокий госдолг и повышенная инфляция, следует из обзора агентства.

"Явная турбулентность финансового рынка вкупе с существенным обесцениванием аргентинского песо и ростом процентных ставок <...> значительно ослабили и без того уязвимое финансовое положение (Аргентины)",— заявили в S&P.

Напомним, победа на президентских праймериз в Аргентине представителя левого блока Альберто Фернандеса вызвала обвал финансового рынка страны. С начала недели курс песо упал на 30%.

Президент Аргентины Маурисио Макри обнародовал план господдержки граждан. Среди анонсированных мер — повышение минимальных зарплат и субсидий на соцобеспечение, снижение подоходного налога и заморозка цен на топливо. Также власти Аргентины решили отменить НДС на социально значимые продукты питания.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143365
 
 
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