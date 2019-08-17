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 США продлят лицензию для Huawei на 3 месяца

Министерство торговли США разрешит американским компаниям продавать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее гаджетов, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Срок ранее выданной лицензии истекает в понедельник, 19 августа. Новая "временная генеральная лицензия", по информации агентства, будет предоставлена на 90 дней. Ожидается, что у президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина на выходных состоится телефонная беседа, в рамках которой планируется обсудить ситуацию с Huawei.

С мая 2019 года Huawei находится под санкциями: американским компаниям запрещено работать с корпорацией, чтобы защитить свою инфраструктуру от внешних угроз. В июле министр торговли США Уилбур Росс говорил, что США намерены смягчить ограничения на торговлю американских компаний с Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143362
 
 
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