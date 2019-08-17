 ОПЕК прогнозирует "медвежью" тенденцию на нефтяном рынке до конца года

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

В ежемесячном докладе ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2019 году на 40 тыс баррелей в сутки и отметила, что в 2020 году на рынке будет небольшой профицит.

"Медвежий" прогноз, связанный с замедлением темпов роста экономики на фоне торгового спора между США и Китаем и выходом Великобритании из Евросюза, может заставить ОПЕК и её партнеров, включая Россию, продолжать политику сокращения производства для повышения цен на нефть. Один из саудовских чиновников уже намекнул на дальнейшие шаги для поддержки рынка.

Спрос на нефть ОПЕК в следующем году составит в среднем 29,41 миллиона баррелей в сутки, сообщает ОПЕК, что на 1,3 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в этом году. Тем не менее, прогноз на 2020 год был повышен на 140 тыс сутки по сравнению с предыдущим прогнозом.