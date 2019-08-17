 Доходность облигаций еврозоны остается на рекордно низком уровне

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Доходность десятилетних облигаций в Германии и Италии достигла рекордного недельного минимума с середины 2018 года. При этом доходность десятилетних облигаций в Испании, упав на 23 базисных пункта на этой неделе, направляется в сторону своего рекордного недельного минимума с 2016 года.

Чиновник ЕЦБ Олли Рен в четверг отметил необходимость принятия в сентябре значительного пакета мер по смягчению политики банка, что привело к новому рекордному снижению доходности облигаций во всей еврозоне.

Наряду с растущей озабоченностью по поводу рисков глобальной рецессии, которая усилилась после инверсии кривой доходности облигаций США в среду впервые за 12 лет, это вызвало еще одну звездную неделю для мировых рынков облигаций, где цены выросли, сбив доходность.