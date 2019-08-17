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 Замглавы Нацполиции Бушуев уходит в отставку

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев ушел в отставку.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", - сообщил он.

Бушуев отметил, что верит в философию, которую заложила Хатия Деканоидзе в построение новой полиции.

"Верю, что философия, заложенная в 2015 году доме Деканоидзе в процессе построения новой полиции, - все найдет отражение в подходах Нацполиции. Полиция - это сервисная служба для общества, и никак иначе", - отметил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143359
 
 
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