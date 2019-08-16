 Итоги недели: Гройсман против Богдана, льготный газ для Ахметова и битва за "Ощадбанк"

ФИНАНСЫ

Нацбанк обвинил "Ощадбанк" в нарушениях при подписании нового контракта с Пышным

Национальный банк считает, что решение о продлении контракта с главой "Ощадбанка" Андреем Пышным было принято с нарушением процедуры и планирует обратиться по этому поводу к Кабмину.

Набсовет "Ощадбанка" продлил полномочия Пышного еще на 5 лет в начале августа. Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов принявшего решение набсовета, в том числе его главы, и потребует их замены.

Минфин сократил размещение гривневых облигаций, вновь снизив ставки

Министерство финансов разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1,96 млрд грн, что на 26% меньше, чем неделей ранее, в очередной раз снизив ставки. Большая часть средств поступила от продажи двухлетних ОВГЗ.

Иностранцы довели вложения в украинские ОВГЗ до 88 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 15 августа увеличился на 0,98 млрд грн (на 1,1%) – до нового рекодного уровня в 87,75 млрд грн.

НБУ разъяснил запрет на использование средств со счетов ФОПов на личные нужды

Национальный банк заявил, что сообщения о планах запретить использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями, не соответствует действительности. Как пояснили в НБУ, это уже запрещено, в действующую норму планируется лишь внести уточнение по просьбе ГФС.

МАКРОЭКОНОМИКА

Рост ВВП во втором квартале ускорился до 4,6%, – Госстат

По оперативным данным, рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении ускорился до 4,6%, по сравнению с 2,5% в первом квартале. По сравнению с предыдущим кварталом ВВП во втором квартале вырос на 1,6%.

Дефицит внешней торговли за полгода вырос в 1,6 раза, – Госстат

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами по итогам первого полугодия 2019 года составило $1,62 млрд, по сравнению с дефицитом в $0,98 млрд за аналогичный период прошлого года. При этом резко выросло отрицательное сальдо внешней торговли со странами ЕС.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин поручил снизить цены на электроэнергию после протестов заводов Коломойского

Кабинет министров одобрил изменения в механизм публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, которые призваны снизить ее стоимость для крупных промышленных потребителей.

Ранее снижения цен на электроэнергию требовали руководители ферросплавных заводов, подконтрольных структурам Игоря Коломойского, а также ряд металлургических предприятий.

"Нафтогаз" прекратил снижать цены на газ для промышленности

НАК "Нафтогаз Украины" сохранил цены на газ для промышленности на сентябрь на уровне установленных тарифов на август. В августе НАК снизил цены на газ для промышленных потребителей на 7,2- 7,5%, в июле такое снижение составило 12,7-13,5%.

Кабмин принял, а затем пообещал отменить льготный тариф на газ для ТЭС Ахметова

Кабмин по предложению Минэнергоугля решил обязать "Нафтогаз" поставлять газ на отрезанную от поставок угля из России Луганскую ТЭС по сниженной цене 2 895 грн за тыс. куб. м, что почти на 40% дешевле текущей цены газа для населения. В "Нафтогазе" оценили убытки от такого решения в сумму от 120 до 350 млн грн в месяц.

Однако уже на следующий день премьер Владимир Гройсман после встречи и представителем Офиса президента Андреем Герусом пообещал обеспечить Луганскую ТЭС энергоносителями без применения регулируемой специальной цены на газ.

"Нафтогаз" отказался от идеи разделения "Укрнафты" с Коломойским

НАК "Нафтогаз Украины" отказалась от идеи разделения активов ПАО "Укрнафта", сообщил исполнительный директор группы Юрий Витренко. По словам топ-менеджера НАК, Кабмин не поддержал предложенную в апреле модель разделения компании.

Минэнергоугля утвердило победителя конкурса на поставку электроэнергии АЭС в Польшу

Консорциум в составе компаний Westinghouse, Polenergia и EDF Trading определена победителем конкурса по отбору частного партнера для реализации проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС". Он был единственным участником конкурса.

При этом представитель президента Андрей Герус раскритиковал решение о запуске указанного проекта, которым Минэнергоугля намерено перевести работу энергоблока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши через частную структуру и обратился к Кабмину с просьбой приостановить его реализацию.

Нацкомиссия может снизить тариф "Укрэнерго" в два раза с 1 октября

НКРЭКУ одобрила проект постановления о снижении с 1 октября тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии почти в два раза – до 159,30 грн/МВт-ч. В компании пояснили, что главным фактором для уменьшения тарифа стало уточнение прогнозного объема передачи электроэнергии.

Импорт российского дизтоплива упал на треть после введения пошлин

По итогу первой декады августа импорт дизтоплива в Украину сократился на 33%, до 129 тыс. тонн, по сравнению с первой декадой июля (193 тыс. тонн). Причиной стало прекращение прямых поставок российского топлива в Украину.

Несмотря на это, после рекордных поставок в июле стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте опустилась ниже 20 грн/л.

ВЛАСТЬ

Гройсман отказался увольнять Кличко по требованию Офиса Зеленского

Действующий состав Кабинета министров не будет согласовывать увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана. Ранее увольнения Кличко потребовал руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Гройсман отказался приостановить финансирование регионов по требованию Богдана

Кабинет министров отказался приостанавливать финансирование программ регионального развития по просьбе главы Офиса президента Андрея Богдана. Ранее Богдан потребовал приостановить перечислением местным бюджетам около 10 млрд грн на реализацию социальных проектов, анонсировав их пересмотр новым составом правительства.

Кабмин утвердил передачу в концессию портов "Херсон" и "Ольвия"

Кабинет министров принял решение о передаче в концессию госстивидоров портов "Ольвия" и "Херсон". По данным Мининфраструктуры, на управление этими портами предварительно подали заявки около двадцати иностранных и украинских компаний.

Государственное финансирование получат 11 партий

По итогам парламентских выборов право на получение государственного финансирования уставной деятельности получили 11 политических партий, включая набравших чуть более 2% голосов "Партию Шария" и "Всеукраинское объединение "Свобода".

Зеленский разрешил двойное гражданство для россиян и иностранцев-военных

Президент Владимир Зеленский упростил получение гражданства Украины подвергающимся политическим преследованиям гражданам России и иностранцам-участникам антитеррористической операции на Донбассе.

РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА

Антимонопольный комитет начал расследовать сговор при определении цен на уголь для тепловой генерации

АМКУ установил, что в течение 2017-2018 годов Минэнергоугля и ГП "Держвуглепостач" согласовывали цены на уголь госудерственных шахт с рядом частных потребителей и производителей угля, что является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

КОРПОРАЦИИ

"Укроборонпром" объявил о победе в тендере на поставку самолетов Ан-178 в Перу

Гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин заявил, что госконцерн стал победителем тендера Министерства внутренних дел Перу на покупку военно-транспортных самолетов, по итогам которого украинский транспортный самолет Ан-178 сменит в этой стране Ан-32Б.

В пресс-службе "Антонова" уточнили, что решение не окончательное – результаты тендера должен утвердить президент страны, отметив, что речь идет о контракте на сумму около $65 млн.

Зеленский переписал весь свой бизнес на партнеров по "Кварталу-95"

Владимир Зеленский выполнил свое обещание выйти из бизнеса, передав с апреля по май все принадлежащие ему доли в разных компаниях соратникам и партнерам. По данным реестров, президент остался основателем лишь в одном юридическом лице – общественной организации "Молодежный центр "Лига смеха".

Interpipe Пинчука завершил переговоры о списании части долга

"Интерпайп" подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о проведении реструктуризации своей задолженности перед кредиторами. Ожидаемое подписание соглашения о реструктуризации намечено на 29 августа.

Китайская корпорация может уступить 25% "Мотор Сичи" госконцерну "Укроборонпром"

Китайская корпорация Beijing Skyrizon Aviation Industry может уступить госконцерну "Укроборонпром" 25% акций запорожского завода "Мотор Сич" с целью завершить сделку, заблокированную 2 года назад СБУ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе госконцерна.

Тем временем стало известно, что "Мотор Сич" переходит на сокращенную рабочую неделю с 1 сентября.

"Укрзализныця" готовится закупить новую партию локомотивов General Electric, – Кравцов

"Укрзализныця" ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о финансировании закупки второй партии локомотивов General Electric в количестве от 20 до 40 штук, сообщил . глава правления железнодорожной компании Евгений Кравцов.

Украина и Турция создали совместное предприятие по производству боевых беспилотников

Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие для разработки и производства беспилотного летательного аппарата нового поколения.

Канадская Fairfax покупает страховую компанию "Универсальная"

Канадская Fairfax Financial Holdings Limited получила согласие АМКУ на приобретение ЧАО "Страховая компания "Универсальная", собственником миноритарного пакета акций страховщика может стать ЕБРР.

Фонд госимущества планирует сменить главу Одесского припортового завода

Фонд государственного имущества внес на утверждение правительства проект постановления о назначении руководителем ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Спатара. Против такого назначения выступил нынешний первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков.

Неизвестные российские фирмы получили контроль над 2 заводами на Донбассе

Горловский мясокомбинат и харцызский канатный завод "Силур" на неподконтрольной территории Донбасса перешли под контроль неизвестных российских фирм. Представители группировки "ДНР" назвают этот процесс "сменой управляющего".

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Бизнес-партнер Таруты приговорен к 9 годам колонии в России

Московский суд приговорил гендиректора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима, признав бизнесмена виновным в хищении кредитных денежных средств "Внешэкономбанка", а также решил взыскать с него более 199 млрд рублей по иску дочерней компании ВЭБа.

Мкртачана, давнего бизнес-партнера народного депутата Сергея Таруты, задержали в Москве в начале февраля по подозрению в хищении кредита, предоставленного российским "ВЭБом" предприятиям "Индустриального союза Донбасса".

МВД Авакова объявило в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

Нацполиция объявила в розыск бизнесмена Вадима Шульмана, который является бывшим бизнес-партнером Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и судится с ними в Лондоне, а также, по данным СМИ, инициировал расследование их деятельности в США. Коломойский не скрывает своего хорошого отношения к министру внутренних дел Арсену Авакову.

Глава набсовета "Укрэксимбанка" руководит бывшей компанией Азарова

Председатель набсовета государственного "Укрэксимбанка" Торстен Пауль имеет связи с бизнесом Алексея Азарова, бывшего нардепа и сына беглого премьера Николая Азарова, выяснили немецкие СМИ.

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