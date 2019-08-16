 Суд арестовал виллы и особняки сына Азарова

Соответствующее решение суд принял 8 августа по заявлению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по делу о взятке за назначение Андрея Клюева на должность первого вице-премьера, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

В частности, суд наложил арест на 10 счетов, открытых в Швейцарии, Люксембурге и Италии девятью компаниями, конечным собственником которых, как было установлено в досудебном расследовании, является Алексей Азаров.

Кроме этого арестованы две виллы и земельные участки в Италии, недвижимость в Украине: два коттеджа, три земельных участка, три жилых дома, два домовладения и гараж.

Как сообщалось, Генпрокуратура подозревает экс-премьер Николая Азарова и его сына, экс-нардепа Алексея Азарова в том, что они получили более 140 миллионов гривен взятки за назначение на должность первого вице-премьер-министра Андрея Клюева в 2010 году. Азаровым сообщено о подозрении по этому делу.

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