 Interpipe Пинчука завершил переговоры о списании части долга

Соответствующая информация размещена на сайте Комиссии 15 августа текущего года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запрос компании на оформление реструктуризации – достижение Меморандума о получении согласия (Consent Solicitation Memorandum) – датируется 14 августа 2019 года и завершает свое действие в 10 утра 27 августа по Лондонскому времени, но может быть пролонгирован.

При этом объявление результатов по достижению Соглашения о реструктуризации будет 27 августа текущего года, а ожидаемое подписание соглашения о реструктуризации состоится 29 августа 2019 года.

Реструктуризацию проводит холдинговая компания группы – Interpipe Holdings Limited (Кипр).

Согласно обнародованным документам, компания предлагает держателям своих существующих нот (бондов) номинальной стоимостью $1000 каждая по ставке10,25% на общую сумму $200 млн со сроком погашения в 2017 году согласиться на внесение изменений в обязательства компании с выпуском новых облигаций.

Для этого предлагается выпустить новые ноты стоимостью $410,53 за $1000 основной суммы существующих облигаций под такие же проценты, в результате общая сумма выпускаемых новых облигаций составит $82,11 млн на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации.

Держателям существующих бондов номиналом $1000 также будет уплачено около $108 в качестве платы за реструктуризацию, согласно предварительной оценке Concorde Capital и 0,0041 доли, так называемой, гарантии производительности.

Проценты по новым облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода.

Срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 года. При этом компания обязуется в срок 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн плюс начисленные и невыплаченные проценты, а также дополнительные суммы.

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Как сообщалось, "Интерпайп" в рамках реструктуризации намерен увеличить объем выпуска бондов с $330 до $430 млн: Interpipe Holdings Limited может выпустить облигации на номинальную сумму до $430 млн с процентной ставкой до 10,25% годовых и сроком погашения $150 млн до 31 декабря 2023 года, а остальной суммы до 31 декабря 2024 года

Предприятия компании также планировали предоставить поручительства по долгу на сумму до $1,75 млрд, среди которых по кредитному договору Interpipe Holdings Limited с ING Bank N.V. и другими банковскими учреждениями в качестве кредиторов на сумму кредита до $100 млн (до этого кредит заявлялся в размере $55 млн).

Напомним, в апреле ресурс Reorg Research со ссылкой на свои источники сообщил, что "Интерпайп" получил 100% согласие кредиторов на предложение о реструктуризации своих обязательств и планирует завершить их до 30 июня этого года.

По данным Reorg Research, из общего долга в $1,3 млрд обязательства перед кредиторами оборотного капитала на $125 млн будут оформлены займом на $45 млн, перед другими кредиторами, включая держателей еврооблигаций, – новыми шестилетними еврооблигациями на $310 млн с купоном 10,25%, займом на $45 млн под 6,65% годовых и инструментами восстановления стоимости (VRI, EBITDA-деривативы), выплаты по которым будут привязаны к EBITDA "Интерпайпа".

Кроме того, участники реструктуризации получат плату в виде аккумулированных процентов (с февраля 2018 года – для держателей еврооблигаций, с ноября 2017года – для других кредиторов) по ставке Libor+8%.

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В сентябре 2018 года директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов заявлял, что компания продолжает переговоры с кредиторами о реструктуризации обязательств на $1,25 млрд. При этом он подчеркнул, что временных рамок для вынесения кредиторами решения нет.

"Интерпайп" с 2012 года не обнародует финансовых результатов. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.

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