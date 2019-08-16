 НПЗ Коломойского начал поставки сырья для скандальной группы "Трейд Коммодити"

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в июле Кременчугский НПЗ отправил в направлении Каменского в адрес ООО "Ферст Групп" 213 тонн (4 железнодорожных цистерны). Поставки продолжились и в августе: за первые 10 дней было отгружено еще 53 тонн (одна цистерна).

При этом основной объем специальных бензинов "Укртатнафта" отправляет на экспорт.

В 2018 году на внешние рынки было отправлено около 37 тыс. тонн, за первое полугодие 2019 года – 23 тыс. тонн. Поставки на внутренний рынок по железной дороге в течение последних пяти лет, вплоть до июля 2019 года, не осуществлялись.

ООО "Ферст Групп" с 2018 года является оператором мини-НПЗ в Каменском, 12 августа компания получила лицензию ГФС на производство топлива на этом мини-НПЗ.

Как отмечает издание, в мае-июле ГФС в Днепропетровской области торпедировала группу компаний "Трейд Коммодити", в критике компании активно участвовал основной медиа-актив группы "Приват" телеканал "1+1".

В результате действий Днепропетровской ГФС, группа "Трейд Коммодити" приостановила импорт нефтепродуктов через порт Николаев.

Группа "Трейд Коммодити" в начале 2016 года стала активным участником государственных тендеров. По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива на Минобороны (в 2017 году – 60%) и 40% – на "Укрзализныцю" (в 2017 году – 50%).

В целом с 2015 года группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.

Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у "Трейд Коммодити".

По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.

Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует "Трейд Коммодити".

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