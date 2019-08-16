 Служба здоровья готова оплачивать услуги по реабилитации и паллиативной помощи

Об этом сообщил глава НСЗУ Олег Петренко в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"У нас есть слишком большая сеть, которая предоставляет одни и те же виды услуг. Но есть услуги, которые мы готовы покупать, но которые не предлагаются на рынке. Это касается, например, реабилитации и паллиатива, которые входят в систему государственных финансовых гарантий", - сказал Петренко.

Он считает, что владельцы медучреждений и органы местного самоуправления должны вместе с НСЗУ формировать реализацию государственной политики, обеспечивая, чтобы медучреждения соответствовали требованиям НСЗУ и обеспечивали доступ к необходимым населению медицинским услугам.

При этом глава НСЗУ отметил: "Есть примеры фантастически успешных проектов, когда местная власть работает вместе с НСЗУ, выполняет правила, одинаковые для всех, чтобы и общество, проживающее на ее территории, получило доступ к необходимым услугам".

"Такие общины понимают, инвестируют, интересуются, делают максимум шагов. Но есть те, кто говорит, что ничего не будут делать. С таковыми приходится работать", - сказал Петренко.

В частности, уточнил Петренко, НСЗУ и Минздрав провели работу с руководством Херсонской области, убедив его в необходимости вступления местных медучреждений в реформу.

Как сообщалось, в начале августа депутаты Херсонского облсовета приняли решение начать процесс преобразования медучреждений области в коммунальные некоммерческие предприятия.

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