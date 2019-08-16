 Российский миллиардер Прохоров продал баскетбольный клуб в США за рекордные $2,4 миллиарда

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны уже подписали обязывающее соглашение, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Таким образом, Цай станет единоличным владельцем клуба. В прошлом году Цай купил 49% акций "Бруклин Нетс" за $1 млрд.

Также в сделку входит арена клуба, "Барклайс-Центр", которая считается четвертым по популярности концертным залом в США.

Ранее New York Post сообщала, что китайский бизнесмен выкупит оставшийся 51% акций клуба за $1,35 млрд. Общая сумма сделки, по данным издания, должна была составить $2,35 млрд, что делает "Бруклин" самым дорогим клубом в мире.

По оценке Forbes, в целом речь может идти о $3,3 млрд, из которых стоимость клуба составляет чуть более $2,3 млрд, арены - около $1 млрд, с учетом долга. Ожидается, что сделка станет рекордной не только в истории НБА, но и в истории спорта в целом, передает Интерфакс-Украина.

В 2015 году Прохоров стал единоличным владельцем "Бруклина", выкупив 20% акций. Остальные 80% акций он приобрел еще в 2009 году. В целом Прохоров заплатил за клуб $875 млн.

В 2012 году команда переехала на новую арену, расположенную в нью-йоркском районе Бруклин и сменила название с "Нью-Джерси Нетс" на "Бруклин Нетс".

Цай является вице-президентом компании Alibaba Group. В списке самых богатых людей мира 2019 года, составленном Forbes, он с состоянием $9,3 млрд занимает 147-е место.

Состояние Прохорова, по данным Forbes, составляет $9,8 млрд.

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