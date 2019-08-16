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 Миграционная служба потратила 190 миллионов на оцифровку заявлений на выдачу паспортов

Государственная миграционная служба 19 июля заключила соглашение со своим ГП "Документ" об услугах по обработке данных на сумму 47,64 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 20 августа 2019 года в электронный формат нужно перевести 15,14 млн заявлений о выдаче паспорта гражданина Украины образца 1994 года по 2,75 грн за штуку и 2,36 млн заявлений о выдаче паспорта гражданина СССР образца 1974 года по 2,55 грн за штуку.

Речь идет о цветном сканировании с разрешением 300-600 dpi в режиме color 24-bit в форматы jpeg и tiff с отделкой, которая включает выравнивание положения, контраста и яркости, обрезку, устранение муара и компенсацию фона.

Затем отсканированные заявления проиндексируют, то есть добавят к ним метаданные: код подразделения, номер заявления, серию и номер паспорта, фамилию, имя, отчество, дату рождения, фото лица в 16, 25, 45 лет.

Всего с 2018 года Госмиграционная служба заключила шесть таких соглашений с "Документом" на 191,6 млн грн.

Как и ранее, нынешнюю закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции. Согласно обоснованию, в картотеках подразделений Госмиграции лежит ориентировочно 37,5 млн бумажных учетных карточек. Они заверяют оформление, выдачу, обмен паспорта гражданина Украины до вступления в силу постановления Кабмина от 25 марта 2015 года №302 об оформлении паспорта-карточки программными средствами Единого государственного демографического реестра. Данные из учетных карточек обязательно используются при идентификации граждан при оформлении паспортов через этот реестр.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143295
 
 
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