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Все про:Минагрополитики (591) урожай (148) зерновые (346)

 Украина собрала 99% ранних зерновых и зернобобовых культур

По состоянию на 16 августа украинские аграрии провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,8 млн га, или 99% к прогнозу.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. передает БизнесЦензор.

В целом собрано 38,5 млн тонн зерна при средней урожайности 39,1 ц/га, в том числе:

  • пшеницы – 28,2 млн тонн с площади 6,7 млн га, или 99%, при средней урожайности 41,9 ц/га;
  • ячменя – 9,0 млн тонн с площади 2,59 млн га, или 99%, при средней урожайности 34,9 ц/га;
  • ржи – 318 тыс. тонн с площади 115 тыс. га, или 98%, при средней урожайности 27,7 ц/га;
  • овса – 384 тыс. тонн с площади 155 тыс. га, или 85%, при средней урожайности 24,7 ц/га;
  • гороха – 583 тыс. тонн с площади 257 тыс. га, или 100%, при средней урожайности 22,7 ц/га.

Кроме того, намолочено 3,1 млн тонн рапса с площади 1,25 млн га, или 99%, при средней урожайности 24,9 ц/га.

Наряду с уборкой урожая в 19 регионах начат посев озимого рапса под урожай 2020 года. В настоящее время посеяно 278 тыс. га, или 26% к прогнозу.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143290
 
 
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