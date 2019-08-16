 Госбюро расследований проводит выемку документов в Минобороны

По данным следствия, которое ведет управление ГБР во Львове, к сговору могут быть причастны должностные лица предприятия и Министерства обороны, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной информации следствия, для одной из военных частей военного резерва Львова предприниматели поставили оборудование для системы питания, которое не соответствует техническим условиям.

"По предварительному сговору предпринимателей и должностных лиц Минобороны, стоимость этого оборудования была безосновательно завышена вдвое, планировалось поставлять некачественные электрические варочные котлы в воинские части Министерства обороны по всей территории Украины", – сообщают в ГБР.

Общая стоимость оборудования, предусмотренная в этом договоре, составляет 30,4 млн гривен.

В рамках расследования дела сейчас управление ГБР во Львове проводит обыски совместно с работниками военной контрразведки СБУ, а также изъятие необходимой документации в Министерстве обороны. На некачественное оборудования наложен арест с целью проведения судебных экспертиз.

Читайте также: Госбюро расследований проводит обыски в Одесском облсовете

Оперативное сопровождение осуществляет Главный отдел военной контрразведки Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство - военная прокуратура Львовского гарнизона Западного региона.

Дело открыто по ч. 2.ст. 15 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение преступления, которое не было закончено по независящим от преступника причинам), а также ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram