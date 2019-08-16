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 Госбюро расследований проводит выемку документов в Минобороны

Государственное бюро расследований расследует уголовное производство по факту законченного покушения на присвоение более 800 тыс. грен бюджетных средств при закупке котлов для армии.

По данным следствия, которое ведет управление ГБР во Львове, к сговору могут быть причастны должностные лица предприятия и Министерства обороны, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной информации следствия, для одной из военных частей военного резерва Львова предприниматели поставили оборудование для системы питания, которое не соответствует техническим условиям.

"По предварительному сговору предпринимателей и должностных лиц Минобороны, стоимость этого оборудования была безосновательно завышена вдвое, планировалось поставлять некачественные электрические варочные котлы в воинские части Министерства обороны по всей территории Украины", – сообщают в ГБР.

Общая стоимость оборудования, предусмотренная в этом договоре, составляет 30,4 млн гривен.

В рамках расследования дела сейчас управление ГБР во Львове проводит обыски совместно с работниками военной контрразведки СБУ, а также изъятие необходимой документации в Министерстве обороны. На некачественное оборудования наложен арест с целью проведения судебных экспертиз.

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Оперативное сопровождение осуществляет Главный отдел военной контрразведки Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство - военная прокуратура Львовского гарнизона Западного региона.

Дело открыто по ч. 2.ст. 15 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение преступления, которое не было закончено по независящим от преступника причинам), а также ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143289
 
 
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