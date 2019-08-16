 Госагентство объявило тендер на закупку серверов для системы фиксации нарушений правил водителями

Согласно тендерной заявке на сайте ProZorro, закупка проводится во исполнение Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 205 млн грн. Источник финансирования: государственный бюджет (государственный дорожный фонд).

В части технических требований, дата-центр должен быть модульным контейнерного типа – одно изолированное помещение со шкафами с вычислительным оборудованием и системами хранения данных, горячий и холодный коридоры, телеком-оборудование, система бесперебойного питания, охлаждения, охранной сигнализации.

Максимальная мощность потребления – 80 кВт.

Как отмечается, поставщик должен поставить оборудование до 10 декабря 2019 года. Проведение электронных торгов запланировано на 15 октября 2019 года. Прием тендерных предложений проводится до 9 сентября 2019 года.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Кабинет министров расширил средств для определения пространственно-временных координат транспортных средств и фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

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