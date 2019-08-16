 "Укрзализныця" увеличила среднесуточную нагрузку зерновозов на 12,5%

Об этом заявил директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев во время встречи с представителями компаний-стивидоров, передает БизнесЦензор.

По словам Рязанцева, в августе этого года в среднем на сутки "Укрзализныця" нагружает 1 581 зерновоз против 1 405 вагонов за аналогичный период прошлого года.

"По объемам нагрузок зерновых эта цифра больше на 14,6% - в августе этого года погружено 105,8 тыс. тонн против 92,3 тыс. тонн в августе 2018 года. Итого, каждый зерновоз перевозит в среднем больше зерна чем в прошлом году, и это положительный показатель использования вагонного парка", - отметил Рязанцев.

Он также добавил, что ориентированность на потребности клиента и сотрудничество с ними позволило "Укрзализныце" создать условия, при которых удалось нарастить объемы перевозок зерновых. В частности, это существенное увеличение количества маршрутных станций, внедрение перевозок по четкому графику и увеличение количества зерновозов, задействованных в перевозках. Так, в июле этого года в перевозке зерновых было задействовано на 6,5 тыс. вагонов больше, чем за соответствующий период прошлого года.

"Среднесуточное количество груженых зерновозов выросло на 13,4%, или на 1187 зерновозов ежедневно. Мы получили дополнительно 22 поезда по 54 вагона, загружающие инфраструктуру. Это эффект избыточного парка зерновозов, который образовался в последние годы на рынке перевозок, и он влечет за собой ряд дополнительных рисков. Среди них - проблема пропускной способности станций, на которых отстаиваются зерновозы", - отметил Рязанцев.

Именно поэтому "Укрзализныця" призывает операторов зернового рынка максимально эффективно использовать вагонный парк и активно инвестировать средства в развитие инфраструктуры для хранения и первичной обработки зерновых.

"Отсутствие развитой инфраструктуры создает негативную ситуацию, когда вагоны превращаются в склады на колесах. Это препятствует "Укрзализныце" в дальнейшем улучшать свою операционную деятельность, поэтому сегодня мы в очередной раз призываем участников направить усилия на развитие инфраструктуру для хранения зерновых", - сказал Рязанцев.

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