 "Киевавтодор" запустил прямые трансляции работ по ремонту дорог

Об этом сообщил генеральный директор корпорации Александр Густелев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

По словам менеджера, компания уже ввела прямые эфиры по ремонту. Во время таких стримов специалисты "Киевавтодора" общаются с пользователями.

Отметим, Facebook-страница "Киевавтодора" действительно содержит несколько записей прямых трансляций видео работ по ремонту дорог.

Кроме того, в КК "Киевавтодор" создали телеграмм канал "КиївТрафік", в котором оперативно сообщают об ограничении движения, ремонты и изменения погоды, которые могут повлиять на трафик.

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По словам руководителя коммунальной корпорации, коммуникационную реформу на предприятии начали внедрять с июня.

"Совместно с международным проектом Crello и Crello UA мы существенно изменили наши объявления. Они стали более информативны. Первыми среди всех коммунальных предприятий, корпораций и объединений мі начали размещать понятные схемы работ. Также дизайнеры этого международного проекта разработали макет сообщений специально для "Киевавтодора", – отметил Александр Густелев.

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