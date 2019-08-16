 ГБР проводит обыски в Одесском облсовете

Как сообщает пресс-служба ведомства, обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по растрате бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского региона, передает БизнесЦензор.

Так, по предварительной информации следствия, в течение 2015-2019 годов Одесским областным советом выделялись денежные средства на ряд объектов в Измаильском районе, в частности, капремонты школ, детсадов, дороги, здания аэровокзала "Аэропорт Измаил".

При этом установлено, что выделенные на развитие региона бюджетные денежные средства были потрачены не по целевому назначению, поскольку указанные строительные работы фактически не проводилось или проводились не в полном объеме".

"Предприятия, которые принимали участие в проведении строительных работ, искусственно определялись победителями по тендерным процедурам. Полученные бюджетные средства в результате перечислялись на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского областного совета", – сообщают в ГБР.

При этом непосредственным контролем за проведением указанных работ занимались должностные лица Измаильского городского совета.

Как отмечается в сообщении, дело расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой). Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

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