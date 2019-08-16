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 Регуляторная политика, Финансы
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Все про:Минфин (1163) налоги (927) Сингапур (23)

 Украина и Сингапур внесли изменения в договор об избежании двойного налогообложения

Министр финансов Украины Оксана Маркарова 16 августа подписала Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, положения Протокола соответствуют требованиям Модельной Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития.

"Документом предусмотрена новая расширенная редакция статьи "Обмен информацией" – без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны, что улучшит сотрудничество между налоговыми органами Украины и Республики Сингапур", – подчеркивают в Минфине.

Соглашение гарантирует предпринимателям обеих стран, что доходы, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой стране в виде дивидендов, процентов, роялти, не будут подлежать двойному налогообложению.

Договов также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве при тех же условиях.

Как сообщалось, Многосторонняя конвенция ООН о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (Конвенция MLI), вступит в силу в Украине с 1 декабря 2019 года. 

Благодаря присоединению к этой Конвенции, Украина сможет внести необходимые изменения в большинство двухсторонних договоров об избежании двойного налогообложения с другими государствами.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143260
 
 
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