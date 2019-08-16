 Бердянский порт оценил убытки из-за действий России в Азовском море в $4,6 миллиона

Об этом заявил директор БМТП Александр Трощенков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Порты Украины.

По словам Трощенкова, именно государственный порт понес существенные убытки в связи с ситуацией в Керченском проливе. Порт потерял традиционные грузы - металл и глину. Обработку строительных материалов в этом году удалось восстановить на 50% от объемов прошлого года, производители металлопродукции переориентировались на порты Черного моря. Благодаря диверсификации грузов удалось привлечь комплекты ветроэнергетических установок General Eectric - в прошлом году успешно обработано 26 комплектов, в текущем году также перегружено 26 комплектов, а в перспективе еще 27 комплектов.

Представители частных портовых операторов, работающих в Бердянском порту, также отметили, что в связи задержками судов в прошлом году, которые достигали нескольких недель на вход, а затем на выход из пролива, транснациональные трейдеры потеряли интерес к портам Азова. Однако, учитывая аграрную специфику региона и стабильный спрос на зерно, фирмы работают успешно и даже рассчитывают увеличить нынешние показатели перевалки зерновых грузов.

По информации ГП "Администрация морских портов Украины", украинские морские порты на Азовском море в связи с агрессией России с 2014 года недополучили около 6 млрд грн дохода.

Значительные проблемы Мариупольского и Бердянского морских портов вызваны российской военной агрессией на Донбассе, строительством моста через Керченский пролив и досмотром российскими силовиками судов в Керчь-Еникальском канале.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram