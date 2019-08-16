 "Антонов" ожидает утверждения результатов тендера на поставку самолетов Ан-178 в Перу

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Антонов", передает БизнесЦензор.

В госпредприятии уточнили, что 12 августа Комитет заключения контрактов с иностранными государствами CECEE в интересах Министерства внутренних дел Перу провел тендер по "Программе замены самолета Национальной полиции АН-32".

В тендере принимали участие украинское госпредприятие "Спецтехноэкспорт" с самолетом ГП "Антонова" Ан-178, Национальное управление по вопросам вооружений Италии с самолетом Leonardo C27J, а также Генеральный директорат вооружений и материалов (DGAM) Испании с самолетом Airbus C295M.

"По сравнительной оценке характеристик самолетов, расширенных гарантий других тендерных позиций победителем признан самолет Ан-178, представленный украинским "Спецтехноэкспортом", по сумме баллов – 80,02 балла и цене около $65 млн", – сказано в сообщении.

При этом в компании подчеркнули, что результаты тендера, согласно законодательству Перу, еще должен утвердить президент страны.

"Опираясь на выше сказанное, ГП "Антонов" призывает СМИ и авторов в социальных сетях не распространять недостоверную и/или непроверенную информацию о тендере в Перу", – отмечают в компании.

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Как сообщалось, ранее генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин заявил, что госконцерн стал победителем тендера Министерства внутренних дел Перу на покупку военно-транспортных самолетов, по итогам которого украинский транспортный самолет Ан-178 сменит в этой стране Ан-32Б.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящем в состав ГК "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Высота полета Ан-178 – 12 км, дальность – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Он может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года, находится в процессе сертификации. В июле 2018 года ГК "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.

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