 Фонд гарантирования выставил на продажу офис банка "Хрещатик" за 425 миллионов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно объявлению в электронной системе "ProZorro.Продажи", торги по голландской модели аукциона состоятся 29 августа 2019 года.

Стартовая цена лота составляет 425,1 млн грн.

Как сообщает Фонд, ранее в здании располагался офис банка "Хрещатик". Здание оборудовано необходимыми инженерными системами.

Национальный банк Украины 5 апреля 2016 года отнес банк "Хрещатик" к категории неплатежеспособных. 2 июня того же года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

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