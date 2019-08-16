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 Фонд гарантирования выставил на продажу офис банка "Хрещатик" за 425 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил аукцион находящееся на балансе неплатежеспособного банка "Хрещатик" нежилое здание площадью 7,5 тыс. кв. м по ул. Прорезной, 8, в Киеве за 425 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно объявлению в электронной системе "ProZorro.Продажи", торги по голландской модели аукциона состоятся 29 августа 2019 года.

Стартовая цена лота составляет 425,1 млн грн.

Как сообщает Фонд, ранее в здании располагался офис банка "Хрещатик". Здание оборудовано необходимыми инженерными системами.

Национальный банк Украины 5 апреля 2016 года отнес банк "Хрещатик" к категории неплатежеспособных. 2 июня того же года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143250
 
 
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