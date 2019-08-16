 "Нафтогаз" прекратил снижать цены на газ для промышленности

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 640,00-5 204,00 грн за 1 тыс. кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Так, цена на условии предоплаты, при закупке газа в объеме более 50 тыс. кубометров в месяц и условии отсутствия долгов перед энергохолдингом составит 5,568 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).

Для предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в сентябре составит 6,244 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).

В сравнении с ценами на август 2019 года в сентябре цены не меняются.

Как сообщалось, "Нафтогаз" с августа снизил цены на газ для промышленных потребителей на 7,2- 7,5%. В июле такое снижение составило 12,7-13,5%. В июне "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям, на 7,6-7,9%.

С 1 октября 2015 года вступил в силу закон Украины "О рынке природного газа", который предусматривает, что поставки природного газа осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа на субъекты рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязательства в объеме и на условиях, определенных Кабинетом министров Украины.

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