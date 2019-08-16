 Антимонопольный комитет начал расследовать сговор при определении цен на уголь для тепловой генерации

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

"Комитетом установлено, что в течение 2017-2018 годов Министерством энергетики и угольной промышленности при участии ГП "Держвуглепостач", ПАО "Донбассэнерго", ООО "ДТЭК Энерго", ГПВД "Укринтерэнерго", ЗАО "Черкасское химволокно", ООО Фирма "Технова", проводились совещания для достижения договоренностей относительно цен на угольную продукцию государственных предприятий для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ, что подтверждено протоколами этих совещаний", – сказано в сообщении.

АМКУ напоминает, что указанные предприятия осуществляют деятельность на рынках электрической энергии и энергетического угля, и являются между собой потенциальными конкурентами.

"Поддержание указанными компаниями предложений относительно повышения цен угольной продукции для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ до согласованного уровня, могло привести к искажению конкуренции на соответствующих рынках", – констатируют в Антимонопольном комитете.

В связи с этим Комитетом начато рассмотрение дела по признакам совершения ГП "Держвуглепостач", ПАО "Донбассэнерго", ООО "ДТЭК Энерго", ГПВД "Укринтерэнерго", ЗАО "Черкасское химволокно", ООО Фирма "Технова" антиконкурентных согласованных действий, которые могли привести к искажению конкуренции на рынках.

Также АМКУ начал рассмотрение дела по признакам совершения Минэнергоугля нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде склонения субъектов хозяйствования к совершению антиконкурентих согласованных действий и создания условий для совершения таких нарушений.

"По результатам рассмотрения дел Комитетом будут приняты соответствующие решения", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности в последние годы повышало цены на уголь государственной добычи.

С 1 января граничная цена на уголь для государственных добывающих предприятий была увеличена 10,4% – до 2800 грн за тонну (без НДС и затрат на транспортировку). При этом в совещаниях по этому вопросу под руководством министра Игоря Насалика участвовали в том числе представители ПАО "Донбассэнерго" и ООО "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова.

Насалик пояснял, что базовую цену необходимо повысить из-за роста цен на уголь в 2018 году с учетом расчетной цены импортируемого угля.

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, в частности, четырем бывшим и действующим сотрудникам НКРЭКУ (включая экс-главу Дмитрия Вовка) и двум представителям энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова по так называемому делу формулы "Роттердам+". Следствие оценило убытки от применения этой формулы в 18,87 млрд грн.

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