 "Укртрансгаз" перевел 9,5 тысяч сотрудников в компанию "Оператор ГТС Украины"

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.

"В состав ООО "Оператор ГТС Украины" переведено 9,5 тысяч сотрудников, осуществляющих техническую эксплуатацию ГТС и текущие ремонты. "Оператор ГТС Украины" использует упрощенную, по сравнению с АО "Укртрансгаз", и более эффективную организационную структуру", – сказано в сообщении.

Уточняется, что такие функции, как коммерческая деятельность, диспетчеризация, закупки пока остаются в составе "Укртрансгаза", согласно требованиям текущей лицензии и действующего контракта на транзит природного газа с российским "Газпромом" до 31 декабря 2019 года.

Также сообщается, что в июле 2019 года "Оператор ГТС Украины" по поручению "Укртрансгаза" выполнял техническое обслуживание газотранспортной системы Украины. За это время собственными силами выполнено 1 422 заявки по ремонту и техническому обслуживанию объектов и своевременно ликвидированы 13 внештатных ситуаций. Качество выполнения работ полностью соответствует требованиям, необходимым для надежной и безопасной работы ГТС.

Комментируя другие процессы подготовки к отделению, в "Укртрансгазе" сообщили, что в настоящее время завершена разработка и внедрение внутренних регламентов нового оператора, на базе SAP создана необходимая для обеспечения его деятельности бизнес-платформа, продолжается разделение ІТ-систем операторов ГТС и хранилищ газа.

В свою очередь проектная команда, осуществляющая подготовку отделения, завершила работу над документами, необходимыми для прохождения сертификации Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, и дальнейшего утверждения Секретариатом Энергетического Сообщества.

"Таким образом, подготовка к окончательному отделению оператора ГТС Украины с 1 января 2020 года проходит в соответствии с "дорожной картой" анбандлинга и соблюдением ключевых сроков", – сказано в сообщении.

В то же время в компании отметили, что для успешного завершения процесса необходимо принять закон о концессии, утвердить экономически обоснованные тарифы на транспортировку, а также решить проблему несанкционированного отбора природного газа.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" с 1 июля 2019 года передал функцию техэксплуатации ГТС своей 100-процентной "дочке" "Оператор ГТС Украины", зарегистрированной в начале февраля 2019 года в рамках реализации "дорожной карты" анбандлинга.

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