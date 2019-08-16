 В США представили обновленный частный космопорт для космических туристов. ВИДЕО

База расположена в пустыне, примерно в 50 километрах к востоку от города Трут-ор-Консекуэнсес, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Как пояснили в компании, центр "в первую очередь ориентирован на выполнение космических полетов", а также включает ряд зон (в частности, зал ожидания для пассажиров), которые "будут использоваться клиентами Virgin Galactic, их друзьями и членами их семей".

Кроме того, компания презентовала самолет-носитель VMS Eve, созданный компанией Scaled Composites LLC для запусков космолета SpaceShipTwo – частного суборбитального пилотируемого космического корабля многоразового использования.

Our Design Director, Jeremy Brown, showcases our Mission Control at Spaceport America and explains what’s coming next as we continue to make the Gateway to Space ready for commercial operations. https://t.co/YZeU5ys2To pic.twitter.com/t5GhbpQQpX — Virgin Galactic (@virgingalactic) August 15, 2019

Virgin Galactic входит в состав Virgin Group – международный конгломерат компаний, основанный британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном. В 2007 году Virgin Galactic и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали меморандум о сотрудничестве.

Впервые космопорт в Нью-Мексико был представлен общественности в 2008 году. С тех пор свыше 600 человек зарегистрировались в качестве космических туристов, на 2009 год стоимость билета на космолет составляла $250 тыс. (225 тыс. евро).

При этом точная дата первого космического полета пока не установлена. Репутация проекта, в частности, серьезно пострадала в 2014 году, когда пилот Virgin Galactic разбился во время испытательного полета на базе в Калифорнии, а его напарник получил серьезные травмы.

Корабль Virgin Galactic SpaceShipTwo поднимается в воздух при помощи самолета-носителя, а затем отстыковывается и включает собственный ракетный двигатель, который выводит его по параболической траектории на высоту до 100 км.

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