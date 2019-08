 В США представили обновленный частный космопорт для космических туристов. ВИДЕО

База расположена в пустыне, примерно в 50 километрах к востоку от города Трут-ор-Консекуэнсес, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Как пояснили в компании, центр "в первую очередь ориентирован на выполнение космических полетов", а также включает ряд зон (в частности, зал ожидания для пассажиров), которые "будут использоваться клиентами Virgin Galactic, их друзьями и членами их семей".

Кроме того, компания презентовала самолет-носитель VMS Eve, созданный компанией Scaled Composites LLC для запусков космолета SpaceShipTwo – частного суборбитального пилотируемого космического корабля многоразового использования.

Our Design Director, Jeremy Brown, showcases our Mission Control at Spaceport America and explains what’s coming next as we continue to make the Gateway to Space ready for commercial operations. https://t.co/YZeU5ys2To pic.twitter.com/t5GhbpQQpX