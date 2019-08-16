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 В США представили обновленный частный космопорт для космических туристов. ВИДЕО

Базирующаяся в американском штате Нью-Мексико компания Virgin Galactic презентовала обновленный частный космопорт "Америка" – космодром и центр управления суборбитальными полетами, призванный способствовать развитию космического туризма.

База расположена в пустыне, примерно в 50 километрах к востоку от города Трут-ор-Консекуэнсес, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Как пояснили в компании, центр "в первую очередь ориентирован на выполнение космических полетов", а также включает ряд зон (в частности, зал ожидания для пассажиров), которые "будут использоваться клиентами Virgin Galactic, их друзьями и членами их семей".

Кроме того, компания презентовала самолет-носитель VMS Eve, созданный компанией Scaled Composites LLC для запусков космолета SpaceShipTwo – частного суборбитального пилотируемого космического корабля многоразового использования.

Virgin Galactic входит в состав Virgin Group – международный конгломерат компаний, основанный британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном. В 2007 году Virgin Galactic и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали меморандум о сотрудничестве.

Впервые космопорт в Нью-Мексико был представлен общественности в 2008 году. С тех пор свыше 600 человек зарегистрировались в качестве космических туристов, на 2009 год стоимость билета на космолет составляла $250 тыс. (225 тыс. евро).

При этом точная дата первого космического полета пока не установлена. Репутация проекта, в частности, серьезно пострадала в 2014 году, когда пилот Virgin Galactic разбился во время испытательного полета на базе в Калифорнии, а его напарник получил серьезные травмы.

Корабль Virgin Galactic SpaceShipTwo поднимается в воздух при помощи самолета-носителя, а затем отстыковывается и включает собственный ракетный двигатель, который выводит его по параболической траектории на высоту до 100 км.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143240
 
 
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