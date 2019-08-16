 В Управлении делами не планируют выполнять обещание Зеленского распродать авиапарк президента

Об этом временно исполняющий обязанности директора ГАП "Украина" Олег Крайний сообщил, отвечая на запрос Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

"Государственное авиационное предприятие "Украина" не инициировало выставление на торги для продажи воздушные суда, которые эксплуатирует. Вместе с тем совместно с Государственным управлением делами прорабатывается вопрос о передаче в управление другим органам государственной власти самолетов, выведенных из эксплуатации", – сообщил глава госпредприятия, не уточнив, кому именно и с какой целью будет передана устаревшая техника.

Крайний отметил, что сейчас для перевозки высших должностных лиц государства предприятие использует три самолета и один рабочий вертолет. Суда привлекаются в соответствии с дальностью полета и количеством пассажиров.

По словам Крайнего, ГАП "Украина" не хватает самолетов собственного авиапарка для выполнения литерных рейсов, поскольку воздушные суда для таких рейсов в соответствии с требованиями законодательства, периодически находятся на техническом обслуживании.

В связи с этим ГАП "Украина" привлекает для литерных перевозок частные компании. В начале августа предприятие через систему ProZorro заключило договор с ООО "Авиационная компания" Роза ветров "(Windrose) на 3,5 млн грн на среднемагистральные перевозки. Ранее эта же компания заключила с ГАП "Украина" договор на ближнемагистральные перевозки за 9,6 млн грн.

СМИ связывают авиакомпанию "Роза ветров" с финансово-промышленной группой "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский.

На балансе ГАП "Украина" сейчас находится семь воздушных судов: самолеты A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертолета Ми-8МТВ-1 и два самолета Ил-62М. Два последних - выведены из эксплуатации, а один из вертолетов не выполняет полетов по техническим причинам.

По информации ГУД, на содержание Государственного авиационного предприятия "Украина" в 2019 году запланировано почти 231 млн грн, из которых, по состоянию на первое августа, выделено 140,5 млн грн.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.

"Насколько я знаю, там два самолета. (...) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", – заявлял кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram