 Минрегион предложил обновить требования к проектированию парков

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Современные парки – какими они должны быть? Думаю, большинство согласится, что там должны быть удобные и комфортные лавочки в достаточном количестве, различные зоны для проведения досуга, как детей, так и взрослых, доступная для каждого навигация и удобные указатели, карты и отметки движения для легкого ориентирования и передвижения, доступны современные туалеты. Wi-Fi тоже не помешает. И все это может быть реальным у нас. Поэтому сейчас мы детально изучаем международный опыт для возможного внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы по благоустройству, чтобы во время проектирования парков такие удобства предусматривались", – сказал Парцхаладзе.

Поэтому сейчас рассматриваются следующие предложения к этим государственным строительным нормам:

проектирование в достаточном количестве скамеек в парках, из которых 50% – со спинками для удобства людей с инвалидностью и других маломобильных групп, возможность размещения лавочек на газонах;

предусмотрение удобной и доступной для всех маломобильных групп навигации в парках – размещение указателей, меток движения, карт;

зонирование парков и скверов в зависимости от вида досуга и посетителей: игровая зона для детей, зона для отдыха взрослого населения, велосипедная, пешеходная зоны;

возможность заложения в парках соответствующих коммуникаций для предсказания Wi-Fi.

По словам Парцхаладзе, эти изменения будут способствовать появлению таких современных и удобных зон отдыха населения, как в Европе.

Кроме того, ранее замминистра сообщал, что Минрегион рассмотрит возможность проектирования в парках современных туалетов, питьевых фонтанчиков, кнопок вызова полиции и современных урн и контейнеров в достаточном количестве.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram