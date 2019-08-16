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 Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств

Министерство здравоохранения увеличило перечень лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по правительственной программе "Доступные лекарства", еще на 14 наименований.

Формирование соответствующего Реестра лекарственных средств завершено приказом Минздрава 15 Августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В новой редакции Реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно, увеличилась на 14 позиций", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Минздраве, впервые формирование реестра осуществляло не министерство, а Национальная служба здоровья Украины. Новая редакция Реестра содержит 254 лекарственных средства, подлежащие реимбурсации. Из них 195 – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 – диабета второго типа, 14 – бронхиальной астмы. В Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, входят не только лекарства отечественных фармацевтических производителей, но и стран ЕС, Израиля.

При этом в новом Реестре количество бесплатных лекарств для пациентов возросло на 14 позиций, с 64 до 78. Остальные препараты можно получить с доплатой.

​​"Впервые все процессы при формировании Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, состоялись в электронном формате. Это обеспечило четкие и прозрачные правила для всех участников, сделало процессы быстрее и удобнее. И это способствовало тому, что в результате совместной работы мы получили Реестр, в котором выросло количество лекарственных средств, бесплатных для пациента", – прокомментировал глава Нацслужбы здоровья Олег Петренко.

Читайте также: Около 5 тысяч аптек готовы к работе с программой "Доступные лекарства" через Нацслужбу здоровья, – Петренко

Напомним, Национальной службе здоровья полномочия по реализации программы реимбурсации переданы с 1 апреля 2019 года. Пациент может получить электронный рецепт у врача, которого избрал, заключив с ним декларацию, а получить по нему "Доступные лекарства" можно в любой аптеке, которая имеет договор с НСЗУ - независимо от своего места проживания или регистрации.

По состоянию на 15 августа из 5,2 млн выписанных электронных рецептов погашено 4,2 млн. Более 1,1 млн пациентов получили необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143227
 
 
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