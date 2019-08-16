 Крупнейший покупатель облигаций Аргентины лишился прибыли из-за падения песо, – Bloomberg

По данным Bloomberg, стоимость облигаций с погашением в июне следующего года упала до рекордного минимума в 71 цент на доллар по сравнению со 104 центами на доллар в прошлую пятницу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Речь идет о ценных бумагах с плавающим купоном, который привязан к индикативной процентной ставке, во вторник достигшей исторического максимума в 75%.

Как отмечает агентство, падение песо после сокрушительного поражения действующего президента Маурисио Макри на праймериз в Аргентине сделало любые выплаты по этим облигациям незначительными.

На долю Pimco приходится около 30% от выпуска облигаций с погашением в 2020 году, общая стоимость которого составляет 142 млрд песо ($2,4 млрд). Инвесткомпания увеличила вложения ранее в текущем году перед тем, как Аргентина доразместила облигации.

Pimco диверсифицировала портфель, таким образом "усилив защиту от понижательных рисков в случае чрезвычайных событий на рынках" и "избегала более существенных вложений с большими потерями, которые повлияли на других крупных инвесторов", сказал представитель компании Майкл Рид.

В течение последних кварталов номинальные поступления от облигаций были существенными, однако статус песо как "аутсайдера" среди мировых валют ограничил реальный доход. Валюта упала на 37% с начала года, и многие аналитики говорят, что снижение может продолжиться.

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Как сообщалось, портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов по состоянию на 15 августа увеличился на 0,98 млрд грн (на 1,1%) – до 87,75 млрд грн. С начала года он вырос почти в 14 раз.

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