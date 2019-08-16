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Все про:наблюдательный совет (238) НБУ (3942) Ощадбанк (379) Пышный (18)

 Нацбанк обвинил "Ощадбанк" в нарушениях при подписании нового контракта с Пышным

Национальный банк Украины (НБУ) считает, что решение о продлении контракта с главой правления государственного "Ощадбанка" Андреем Пышным еще на 5 лет было принято с нарушением установленной процедуры.

Об этом заявляет пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Национальный банк выражает глубокую обеспокоенность процедурой, по которой новоизбранный наблюдательный совет "Ощадбанка" продлил контракт с председателем правления", – сказано в сообщении.

В НБУ указывают, что законом "О банках и банковской деятельности" предусмотрен конкурсный порядок назначения председателя правления.

"Однако наблюдательный совет "Ощадбанка" без проведения конкурса принял решение продлить контракт с нынешним председателем правления на 5 лет", – подчеркивается в сообщении.

"Мы настаиваем на неукоснительном следованию духу и содержанию реформы корпоративного управления в государственных банках. Регулятор считает, что независимо от того, кто будет занимать должность председателя правления, что несомненно является прерогативой наблюдательного совета, все процедуры, предусмотренные законом, должны быть соблюдены. И это является делом чести для новоизбранного наблюдательного совета", – отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Свою позицию Национальный банк намерен довести до Кабинета министров, который осуществляет полномочия собственника в отношении "Ощадбанка".

Как сообщалось, в начале августа наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" по результатам независимой оценки профессиональной пригодности и соответствия квалификационным требованиям продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребует их замены.

Напомним, в мае текущего года Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы "Ощадбанка","Укрэксимбанка" и "Приватбанка".

Как сообщал "Ощадбанк", на первом заседании набсовета в июне его главой избран бывший глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер. Заместителем главы набсовета избран Алексей Гринченко, корпоративным секретарем – Юлия Федоренко.

В состав набсовата, кроме Аджунера и Гринченко, также вошли независимые члены Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Алексей Резников, представитель государства от Верховной Рады Дмитрий Власов и представитель государства от Кабинета министров Даниэль Билак.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143220
 
 
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И как всегда за нарушение процедуры никто не понесет наказания.
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Андрюха Пишний це одногрупник мільярдера Сенькі Яценюка! Цей Пишний намагався провести автобуси зі спецпризначенцями Нацгвардії на Майдан, для розгону демонстрантів, це є на відео в Інтернеті. За цю відданість мафії Пишного призначили на посаду керівника Ощадбанку і дали зарплату в кілька сотень тисяч гривень! Пишний активно обкрадає Ощадбанк в інтересах мафії і це виливаєтсья в мільярдні збитки Ощадбанку! Кожен рік Ощадбанк несе збитки на 15 млрд грн, а Яценюк збільшує свій мільярдний капітал! Мафія хоче лишити Пишного керівником Ощадбанку ще на 5 років, але цього не буде в жодному разі!
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"мільярдера Сенькі Яценюка"

По этому поводу сам знаешь?
Или есть ссылки на авторитетные сайты типа Форбс и пр?
Или просто попи___ть захотелось?
Дятел, мля.
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Авторитетні джерела це дані про успішність Ощадбанку, який несе збитки на десятки млрд грн на рік!
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